إدارة الشيخ زويد التعليمية تتسلم مدرسة الخروبة الإعدادية بعد ترميمها

تسلمت إدارة الشيخ زويد التعليمية، مدرسة الخروبة، غرب المدينة، والتي تقع في إحدى القرى العائدة جنوب وغرب المدينة، على أن تكون الدراسة فيها بداية الترم الثاني.

وقام فريق من الإدارة التعليمية، برئاسة سلامة سلمان مدير الإدارة، وأيمن أحمد وكيل الإدارة، بتسلم مدرسة الخروبة الإعدادية من هيئة الأبنية التعليمية، بعد إجراء جميع الترميمات اللازمة للمدرسة، لإمكانية تشغيلها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

استلام 13 مدرسة فى القرى العائدة

وذكر بيان لإدارة الشيخ زويد التعليمية، أن المدارس التى تسلمتها إدارة الشيخ زويد، بلغت 13 مدرسة جنوب وغرب المدينة، وأنه تم تشغيل معظمها، وجاري العمل على ترميم بعض المدارس الأخرى، لإمكانية تشغيل جميع المدارس التي توقفت خلال السنوات الماضية، بسبب الحرب على الإرهاب.

وأضاف البيان، أن قوة المدارس من هيئة التدريس والموظفين والإداريين جاهزة تماما، وأنه تم توفير جميع الخدمات من مياه الشرب وتشغيل المراحيض والبوابات الرئيسية، وطابور الصابح ومكبرات الصوت، وأنه سوف تتم عملية تشغيل الإذاعة المدرسية وإعادة اليوم التعليمى لطبيعته كما كانت قبل الأحداث.

استثناءات في النقل.. تسهيلا على الأهالي والتلاميذ

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم نقل التلاميذ من مدارس العريش وبئر العبد وإدارات المحافظات الأخرى بالكشوفات والإخطار، على أن يلتحق التلميذ بالمدرسة ويتم تسجيل اسمه، ثم يتم مخاطبة الإدارات الأخرى لعملية نقل الملفات، وهذا الاستثناء خصيصا لأهالي القرى العائدة فى الشيخ زويد ورفح فقط، تسهيلا من وزارة التربية والتعليم، وبتعليمات من محافظ شمال سيناء.