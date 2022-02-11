تعرف على مناطق فصل التيار الكهربائي بمحافظات جنوب الدلتا غدا

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فصل التيار الكهربائي في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها، لإجراء أعمال الصيانة لتحسين أداء الخدمة المقدمة للمواطنين.

فصل التيار عن محطة محولات أشمون

وكشفت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فصل التيار عن محطة محولات أشمون، قطاع كهرباء المنوفية، وذلك لإجراء أعمال الصيانة يوم غد، السبت، من الساعه 7 صباحا وحتى 10 صباحا، لافتا إلى أن المغذيات والمناطق المتأثرة بالفصل هي «مدينة أشمون والقرى التابعة لها».

فصل التيار عن محطة محولات بسيون

وأعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار عن محطة محولات بسيون، قطاع كهرباء غرب الغربية، صباح غد السبت، من الساعة 7 إلى 9 صباحا، لافتا إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هي «مدينة بسيون بالكامل، قرى الريف التابعة للمركز».

المناطق الواقعة في نطاق عمل مدينة بسيون

وتضم مدينة بسيون بمحافظة الغربية عددا من القرى وهي «شبراطو- كتامة- الفرانتق- قرانشو- كوم النجار- أبو أحمد- صالجر- كفر عسكر- الحداد- الربايعة- نجريج شقا- كفر مالح- العزب والقرى- الحفري والتابعة لها».

إجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات قليوب

وكشفت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن فصل التيار عن محطة محولات قليوب، بقطاع كهرباء القليوبية، وذلك لإجراء أعمال الصيانة، غدا السبت، من الساعة 7 إلى 10 صباحا، بالتناوب لافتا إلى أن الأماكن المتأثرة بالفصل هي «ميت حلفا- كوم أشفين- ناي».

تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة

وقدمت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتذارا عن هذا الفصل، وأهابت بالمواطنين في المناطق التي سيتم فيها فصل التيار الكهربائي عن تدبير تغذية بديلة عن تلك الفترة.