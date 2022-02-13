وصول التيار الكهربائي للقرى العائدة بالشيخ زويد

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، توصيل الكهرباء لقرية «الخروبة»، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتوصيل التيار للقرى العائدة، مشيرا إلى أنه يجرى توصيل الكهرباء للتجمعات التابعة للقرية خلال أيام قليلة مقبلة خاصة أن الخطوط الكبيرة لم تتأثر خلال السنوات الماضية.

وأضاف المحافظ، في بيان له، أنه بعد معاينة الخطوط الكهربائية للقرى تبين أن جميع خطوط الجهد الكبير موجودة ولم تتأثر خلال السنوات الماضية، وأن التأثير شمل الأعمدة العادية الصغيرة والفرعية، وتجرى عملية التغيير بالأمر المباشر من خلال إحلال وتجديد الخطوط ومحولات الكهرباء.

ري أشجار الزيتون والموالح

وأوضح المحافظ، أن الهدف من سرعة توصيل التيار الكهربائي لتلك المناطق هو تمكن المزارعين من ري الأرض، سواء للزراعات العادية أو لأشجار الزيتون والموالح التي تأثرت خلال الفترة الماضية.

الشيخ زويد ورفح سلتا خضار المنطقة

وكان محافظ شمال سيناء، أكد فى تصريح له خلال زيارته للقرى العائدة منذ أسابيع، أن مدينتى الشيخ زويد ورفح من أكثر المناطق التي بها زراعات، لذا سيتم الاهتمام بهما الفترة المقبلة لتكونا سلتا خضار المحافظة.

20 ألف شتلة زيتون لقرى سيناء

وفي وقت سابق، وجه الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، بدعم قرى الشيخ زويد بـ20 ألف شتلة زيتون كمرحلة أولى لدعم المزارعين بالقرى، وذلك خلال زيارته لقرية الحسنة بوسط سيناء الاسبوع الماضى، على أن يتم توزيعها بالتساوي على أهالي القرى.