«6 عمارات» لمتضرري ميناء العريش.. والانتهاء من معاينة الأرض بالريسة

انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء خلال الأيام القليلة الماضية، من معاينة قطعة الأرض بحي الريسة شرق العريش، والمخصص لبناء 6 عمارات لمتضررى ميناء العريش، والعمل على منحهم شققا سكنية متميزة، بما يشبه عمارات المساعيد.

المحافظ: تم الانتهاء من معاينة الارض

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، فى بيان له، إنه تم الانتهاء من معاينة الأرض بالقرب من مديرية الصحة، بحي الريسة شرق العريش.

بدء بناء العمارات خلال أيام

وأضاف المحافظ أنه سوف يتم بناء 6 عمارات سكنية تعويضا للأهالي من متضرري عملية التوسعة فى ميناء العريش البحري،على أن يتم البدء في البناء خلال أيام قليلة، وأوضح المحافظ أنه تم إسناد العمارات إلى 3 مقاولين،على أن تسند كل عمارتين إلى مقاول، لإتمام سرعة التنفيذ بشكل عاجل، حتى يتم نقل الأهالي دون تأثير عليهم، بناء على توجيهات القيادات السياسية.

المحافظ: العمارات فى منطقة مميزة ومرتفعة

وأشار المحافظ إلى أن الموقع الذي سوف يتم البناء فيه، يقع بمنطقة مرتفعة بجوار مديرية الصحة بحي الريسة شرق العريش.

عقد جلسة حوار مع الأهالي من حرم الميناء

ومن جهة أخرى، أكد المحافظ، على أنه سوف يتم خلال الأسبوع القادم عقد جلسة مع الأهالي من متضرري منطقة ميناء العريش، لأخذ رأيهم فى عملية التعويضات الملائمة والعمل على تنفيذ اختيار الأهالى وما يناسبهم، بعد عملية تقدير ثمن المباني بالشكل المناسب لسكان تلك المناطق.

وكان أهالى ميناء العريش قد تقدموا بعدة شكاوى لمحافظ شمال سيناء، بشأن عملية نقلهم من حرم ميناء العريش، وهذا ما أكده المحافظ، بأن هناك تعويضات مجزية الأهالى.