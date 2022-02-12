«صحة الدقهلية» تبحث تطبيق التحديث الأخير لبرتوكول علاج كورونا

تابع الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم السبت، الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمستشفيات، وناقش المعوقات التي تؤثر على سير العمل، وذلك خلال اجتماعه مع مديري العزل بالمستشفيات، والذي استعرض خلاله معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ونسب تردد المواطنين المشتبه بإصابتهم على المستشفيات، وكذلك نسبة إشغال الأسرة بالأقسام الداخلية والرعايات المركزة، بحضور مدير عام الطب العلاجي ورؤساء أقسام الرعايات الخاصة بالعزل، في اطار جهود وزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد، بتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.

تطبيق التحديث الأخير لبرتوكول علاج كورونا

وبحسب بيان مديرية الصحة، فقد ناقش وكيل الوزارة، خلال الاجتماع، تطبيق التحديث الأخير لبرتوكول العلاج، للحالات المصابة بفيروس كورونا، وانعقاد اللجان العلمية لمتابعة الحالات والتدريب، وكذلك بعض السلبيات الموجودة بتقارير المرور الإشرافية من الوزارة ومرورات الطب العلاجي بالمديرية على المستشفيات، للوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على سير العمل تفادياً لحدوث أي وفيات ناتجة عن أي خطأ في تقييم الحالات.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف مرور اللجان العلمية على جميع المستشفيات، واستمرار تفعيل غرفة عمليات متابعة حالات كورونا بكامل تشكيلها للعمل 24 ساعة، حيث تقوم الغرفة بمتابعة كافة أعمال التشغيل الطبي بجميع المستشفيات، والتنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة لتوزيع الحالات بينها، طبقاً لنسب الإشغال وتقييم الحالات، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والأكسجين والأدوية والمستلزمات، واتخاذ اللازم فوراً لدعم المستشفيات.

التشديد على الالتزام بمعايير مكافحة العدوى

وأكد «مكي» على ضرورة التزام المستشفيات بمعايير مكافحة العدوى، وأهمية المرور الدوري على الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، لمراجعة وتقييم موقف الأكسجين، والتأكد من سلامة شبكات الغازات الطبية والوصلات، كما أكد على ضرورة تأمين جميع المستشفيات بأرصدة كافية من المخزون الاستراتيجي للأكسجين الطبي، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.

ووجه وكيل الوزارة برفع معدلات الزيارات المنزلية والاتصالات التليفونية من قبل الفرق الطبية، لمتابعة مرضى العزل المنزلي، والاطمئنان على تطورات الحالة الصحية للمرضى بصفة دورية، ومتابعة المخالطين لهم، حيث يسهم ذلك بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الحالة الصحية للمصابين، وتقديم الخدمات العلاجية في الوقت المناسب.