ضبط سيدة وزوجها عذبا طفلتها ضربا وحرقا بالسجائر حتى الموت في المحلة

واقعة مأساوية شهدتها قرية عياش بمركز المحلة بمحافظة الغربية، راحت ضحيتها طفلة لم تتخط عامها الثاني بعد، كل ذنبها أنها ولدت لأم انتزع من قلبها الرحمة، وأب فضل الانفصال عن زوجته وترك ابنتها قبل أن تعي حتى بأسباب ما يحدث لها.

الأم بعد زواجها من آخر، قررت الانتقام من طليقها لكن في جسد ابنته، ولم تتوان عن تعذيبها، لم يشفع لها ضعفها وقلة حيلتها، فقام الاستعانة بزوجها الجديد، وقاما سويا بالتعدي عليها ضربا، وحرق السجائر في أماكن حساسة بجسدها، وهو ما يتحمله جسد الطفلة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة، وتصعد روحها إلى بارئها.

والد الطفلة يكتشف الواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى مأمور قسم مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شخص يدعى «علاء أنور» يفيد بوفاة طفلته «كارما»، تبلغ من العمر سنتين، واكتشافه إصابتها بكدمات وسحجات في أماكن متفرقة من جسدها بسبب تعذيبها من جانب والدتها «أ. م. ال»، وزوجها.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، والرائد محمد عمارة رئيس مباحث قسم مركز المحلة، إلى مكان البلاغ.

آثار للتعذيب وعلامات حرق على جسد طفلة المحلة

ومن خلال الكشف المبدئي على جثة الطفلة، تبين وجود آثار للتعذيب وعلامات حرق بسبب إطفاء سجائر في جسدها، بالإضافة إلى كدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد.

وتمكن ضباط مباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، من إلقاء القبض على الأم وزوجها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لتوقيع كشف الطب الشرعي عليها واستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.