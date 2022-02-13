تنفيذ 18 مشروعا بقرى المحلة ضمن «حياة كريمة».. مراكز شباب ووحدات صحية

بدأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، أولى جولاته الميدانية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز المحلة، لتفقد مواقع العمل المقترح تطويرها ضمن المبادرة بقرى صفط تراب، وشبرا بابل، وبلقينا، والهياتم، وذلك عقب انضمام أربعة مراكز جديدة للمبادرة، وهي المحلة الكبرى، وكفر الزيات، وقطور، وبسيون، إلى جانب مركز زفتى.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بقرى المحلة

وخلال جولته، تفقد محافظ الغربية بقرية صفط تراب مركز الشباب، والوحدة الاجتماعية، والجمعية الزراعية، والوحدة الصحية، والوحدة المحلية، ومركز الغسيل الكلوي، ومحطة المياة، ومكتب البريد، ومجمع المدارس، وترعة القرشية، وعدد من قطع الأراضي المقترحة لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها.

وتابع المحافظ جولته في قرية شبرا بابل، وتفقد مدرسة شبرا بابل الثانوية، ومدرسة محمد درة، ومدرسة شبرا بابل الإعدادية بنات، ومدرسة شبرا بابل الإبتدائية، والوحدة البيطرية، والوحدة المحلية، والوحدة الزراعية، ومركز الشباب، وعدد من قطع الأراضي التي تبرع بها الأهالي لإنشاء عدد من المشروعات الخدمية عليها.

واختتمت الجولة بتفقد ذات المنشآت في قريتي بلقينا والهياتم.

18 مشروعا في قرى المحلة

وأشار «رحمي» إلى أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة في 18 قطاعا، تشمل إدخال خدمات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والكهرباء، والاتصالات، إلى جانب رصف الطرق، وإنشاء الكباري، وبناء مجمعات زراعية وبيطرية، وإنشاء مجمعات للخدمات الحكومية، وبناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، وتبطين الترع ، تطوير مراكز الشباب، تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف، وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين داخل 16 وحدة محلية تضم 58 قرية و347 عزبة وتابعا.