الغيوم تحجب الشمس في شمال سيناء: طقس بارد وتوقعات بتساقط الأمطار

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، طقسا باردا، وظهور الغيوم في السماء، واختفاء الشمس بشكل كامل منذ ساعات الصباح الأولى، وهو ما تسبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، فيما التزم بعض الأهالي البيوت، وأغلقت أغلب المحال التجارية بسبب برودة الجو وتوقعات تساقط الأمطار.

وأكد مجلس مدينة العريش في بيان، أنه وشركة المياه والصرف الصحي، بكامل جاهزيتهما لأي طارئ قد يحدث.

مجلس مدينة العريش يعلن جاهزيته للأمطار

وأضاف البيان، أن 20 سيارة ما بين نقل كبيرة وصغيرة ولودرات وسيارات صرف صحي، على كامل الاستعداد، تحسبا لتساقط الأمطار أو هبوب الرياح، موضحا أن من بين السيارات، سيارة تصليح أعطال الكهرباء، وذلك للتدخل السريع حال سقوط أي من الأسلاك الكهربائية بشوارع المدينة.

محافظ شمال سيناء يطالب بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء أثناء الأمطار

وكان اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد طالب بعدم لمس أعمدة الكهرباء وقت تساقط الأمطار، وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية الكبيرة الخاصة بالإعلانات، مطالبا السائقين بتخفيض السرعة على الطرق السريعة وقت الأمطار والرياح.