«جامعة وبنية تحتية».. اعرف أبرز المشروعات في أهم مدينة بترولية بسيناء

جنوب سيناء من المحافظات التي تمتلك حقول الكثير من بترول داخل أراضيها، فمنطقة خليج السويس بداية من رأس سدر وحتى مدينة الطور كلها تنتج البترول والغاز.

ومدينة أبو رديس بجنوب سيناء تقع علي خليج السويس وتنتج نحو ثلثي إنتاج مصر من البترول وفقا لتصريحات صحفية للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، التي أكد فيها أن أكبر الحقول إنتاجا للنفط موجود في هذه المدينة الصغيرة، بالإضافة إلى حقول أخرى وشركات عالمية تعمل على أرض المحافظة، وهذه الشركات تعتبر شريك في التنمية، قائلا إن هناك مشروعات سيتم افتتاحها في المدينة في العيد القومي للمحافظة، مارس المقبل.

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إنشاء فرع جامعة السويس

قال مبروك الغمريني رئيس مدينة أبو رديس، في تصريح خاص لـ «الوطن» إن المدينة بها مشروعات هامة سوف تغير المدينة من الناحية البشرية والاقتصادية، إذ يتم إنشاء جامعة السويس فرع أبورديس على مساحة 50 فدانا، لتكون نواة لأول جامعة حكومية لأهالي محافظة جنوب سيناء، مشيرا إلى أن الجامعة تضم نحو 13 كلية، وتم إنشاء سكن للطلاب والطالبات الوافدين إلى المدينة.

وأوضح «الغمريني» أن اختيار أبو رديس لإقامة فرع جامعة السويس، يرجع إلى موقعها الوسيط بين باق المدن، وقربها من محافظات الوادي والدلتا، إلى جانب وجود مشروعات اقتصادية بالمدينة.

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تطوير البنية التحتية بالمدينة

أكد رئيس مدينة أبو رديس، أن محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمدينة، والتي تشمل طرق بطول 5 كيلو مترات، وتجميل ورفع كفاءة الميادين بتكلفة تقارب 20 مليون جنيه.

وقال إن المدينة تعرضت للغرق العام الماضي بسبب السيول الجارفة التي تعرضت لها، ما دفع وزارة الري والموارد المائية لتنفيذ مشروع في وادي بعبع بقيمة 80 مليون جنيه، بإنشاء قناة صناعية بطول 6 كيلو مترات وإنشاء 3 بحيرات صناعية وسدين لحماية المدينة من السيول.

المخطط الاستراتيجي لمدينة أبورديس

ذكر «الغمريني»، أن المحافظ وافق العام الماضي على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أبو رديس - التي تعتبر مركزا إقليميا للتنمية المعدنية - ويشمل: مناطق سكنية، ومناطق حرفية، ومنطقة امتداد عمراني، وشاطئ عام.

وتابع أنه قد صدرت الموافقة العسكرية عللا المخطط بمساحة 4 آلاف و229 فدانا بقيود ارتفاع متدرجة من 9 إلى 36 مترا من مستوى سطح الارض، كما نم اعتماد الحيز العمراني للمدينة من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية، بمسطح 8452.25 فدان منها 6855.99 فدان خدمات إقليمية وبطاقة استيعابية 20 ألفا و327 نسمة، وبكثافة سكانية 12.73 شخص/ فدان.