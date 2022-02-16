إصابة فتاة بماس كهربائي وغرق طفل في برميل مياه بالعريش

وصل إلى مستشفى العريش العام، اليوم الأربعاء، فتاة مصابة بماس كهربائي وجثة طفل غرق في برميل مياه.

إصابة فتاة ووفاة طفل

قال مصدر طبي بمستشفى العريش العام، لـ «الوطن»، إنه «مها ا»، 18 عاما، من قرية الخروبة غرب مدينة الشيخ زويد، وصلت إلى قسم الاستقبال مصابة بكدمات وحروق في أجزاء متفرقة من الجسد، نتيجة تعرضها لماس كهربائي، وتم عمل الإسعافات الأولية لها، وحالتها في تحسن مستمر، وتخضع للعناية الفائقة.

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فيما وصل إلى المستشفى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، جثة هامدة، بعد غرقه في برميل مياه، وتمت معاينة الجثة والتأكد من أنه لا توجد بها أي آثار كدمات.

وتم إبلاغ الجهات المعنية بالحادثتين، لتحرير محضر وفتح تحقيقات، لمعرفة الأسباب وراء الحادثتين، واستخراج تصريح الدفن للطفل بعد استجواب أهله وشهود العيان.

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تماثل 3 مصابين للشفاء

من جهة أخرى، تماثل 3 أشخاص للشفاء كانوا قد أصيبوا بكدمات وجروح في حادث انقلاب سيارة نصف نقل بطريق العريش رفح، منذ أسبوع، إذ توفي شخص، وأصيب 7 أخرون، خرج 4 منهم من المستشفى نفس يوم الحادث، فيما خضع 3 أخرون للعلاج لمدة أسبوع بقسم الطوارئ في مستشفى العريش العام.