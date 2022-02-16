وجهاء القبائل ينعون المناضل السيناوي عبد الله جهامة: حاصل على نوط الامتياز

شيعت قبيلة الترابين والقبائل الآخرى بمحافظة الآسماعيلية أحد أبناء قبيلة الترابين وعشيرة الجهامات، المناضل السيناوى عبد الله زايد عيد جهامة ترابين.

وتم دفن المناضل السيناوى بمقابر العائلة بمنطقة الدواويس التابعة لمحافظة الاسماعيلية، حيث توفى فى الاسماعيلية، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة جهامة عن عمر ناهر 65 عاما

وقال محمد أبو جهامة أحد أفراد عشيرة الجهامات لـ«للوطن» أن عبد الله زايد جهامة توفى عن عمر ناهز 65 عاما، بعد صراع مع المرض، وخضع للعلاج فى مستشفى بمحافظة الاسماعيلية، وهو أحد وجهاء عشيرة الجهامات، وجرى دفنه بمقابر العائلة بالاسماعيلية بحسب وصيته لأقاربه.

وأضاف «جهامة» أن المناضل عبد الله زايد عيد كان من المناضلين الأوفياء ضد الاحتلال الصهيونى، وهو من المجموعات التى حرصت أن يكون عملها خالصا لله والوطن دون الاهتمام بتدوين دوره البطولي، وعُرف عنه أنه كان ينفذ التعليمات التى تأتى من القيادة المصرية لشن عمليات خلف خطوط العدو الصهيونى فى الحروب السابقة.

«المجاهدين السيناويين» تنعي المناضل عبدالله جهامة

وأكد الشيخ عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدى سيناء فى بيان له أنه باسم جمعية المجاهدين السيناويين ينعى المناضل عبدالله جهامة، مؤكدا أن المناضل عبد الله زايد ، من أبناء سيناء الذين حفروا بأسماءهم بحروف من ذهبن فى كوكبة المجاهدين السيناويين، وأنه تم منحه نوط الامتياز من الدرجة الآولى من رئاسة الجمهورية، وفاءا لدوره البطولى فى النظال والوفاء من أجل الوطن.

واضاف «جهامة» أنه دور عبد الله زايد الراحل السيناوى كان هاما جدا فى محاربة الصهاينة، وكان أحد أفراد المجموعات التى كانت تنقل المعلومات خلف العدو الصهيونى وتوصلها للقيادة المصرية، وأنتقل مؤخرا للعيش فى محافظة الاسماعيلية، وتمكن منه المرض ، وتوفى بعد صراع مرير ودفن بمقابر العائلة بمحافظة الاسماعيلية.