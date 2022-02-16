غلق وتشميع منزل تم تحويله لمصنع ملابس في الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط منزل تم تحويله لمصنع ملابس يدار بدون ترخيص يحوي كميات كبيرة من الأقمشة والمنسوجات والمواد اللاصقه سريعه الاشتعال التي تمثل خطراً وذلك بشارع بلال بن رباح المتفرع من شارع القومية العربية بحي الوراق وذلك في اطار الحملات الرقابية التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية لضمان سلامه المواطنين وضبط المنشات المخالفة التي تمثل خطراً على السلامه العامة .

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي الوراق وبالتعاون مع شرطه المرافق بغلق وتشميع المصنع ومصادرة بعض محتويات المكان وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية لما يحويه المصنع من مواد تمثل خطورة علي المنطقة المحيطة به نظرا لعدم استيفاءه اي اشتراطات للحماية والسلامه المدنيه والاشتراطات البيئية والصحية ويستخدم مواد سريعه الاشتعال وتمثل خطورة علي البيئة الي جانب استقبال محافظة الجيزة للعديد من شكاوي المواطنين بالمنطقة .