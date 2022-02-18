التحقيق مع تاجر عملة في قنا.. تعامل في 10 ملايين جنيه بالنقد الأجنبي

تحقق مباحث الأموال العامة في جنوب الصعيد، مع تاجر عملة من مركز قوص، بمحافظة قنا، لتعامله في 10 ملايين جنيه بالنقد الأجنبي دون سند قانوني، وجاري عرض المتهم على النيابة العامة.

ضبط تاجر عملة في محافظة قنا

كانت مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تمكنت من ضبط شخص بمركز قوص، لإتجاره في العملة والنقد الأجنبي، بقيمة تعاملات بلغت 10 ملايين و220 ألف جنيه.، وذلك وفق توجيهات اللواء محمد عبد الله مساعد وزير الداخلية، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والعميد صلاح أبو سحلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

معلومات تؤكد إتجار المتهم بالعملة الأجنبية

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة، وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام، بلغ 10 ملايين و221 ألف جنيه.