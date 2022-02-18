توتر وقلق للمتسابقة غدير سامي لحظة إعلان النتيجة من لجنة تحكيم «الدوم»

نجحت المتسابقة غدير سامي في الحصول على الضوء الأخضر من لجنة التحكيم في فئة التقديم التفلزيوني ضمن فعاليات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم» الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالمشاركة مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة ويُذاع عبر فضائية «ON»، رغم شعورها بالتوتر لحظة إعلانها النتيجة.

نصيحة لميس الحديدي للمتسابقة

ووجهت الإعلامية لميس الحديدي نصائح للمتسابقة، قائلة: «أنا شايفة إنك لازم تكوني مراسلة، ولازم تفكي صوتك والقيود اللي في دماغك، وأنزلي وأعملي فيتشرز وأنزلي الشارع».

من جابنها قالت المتسابقة عقب نجاحها في الحصول على الضوء الأخضر: «أكتر حاجة عجبتني إنهم بينصحوني زي تغيير طبقات صوتي، حبيت النصائح دي جدًا».

أعضاء لجنة التحكيم

وتتراوح أعمار المشتركين في مسابقة الدوم بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للتمثيل والغناء، أما التقديم التلفزيوني فيتراوح السن بين 21 لـ 28 عامًا من جميع المحافظات، وخضع المتسابقون لاختبارات لاختيارهم من بين 15 ألف مشترك.

وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي للمسابقة وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما اشترطت المسابقة على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.