محافظ قنا: 10 آلاف مصاب بـ«كورونا» تلقوا خدمات مبادرة العزل المنزلي

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، نجحت فى تقديم خدماتها لعشرة الآف حالة بالمحافظة، مؤكدا على أن ذلك يأتى إستمرارا لجهود الدولة في الحد من انتشار الفيروس، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والمعنوي للمصابين بالفيروس.

50 فريقا طبيا لمتابعة الحالات

من جانبه أوضح الدكتور راجي تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المبادرة تتم من خلال 50 فريقا طبيا مدربا، منتشرين بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف متابعة حالات العزل المنزلي المصابة بفيروس كورونا المستجد أولا بأول، وذلك عقب تشخيصهم بمستشفيات العزل بالإصابة أو تبيّن إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص.

المبادرة شاملة ومتكاملة في صحة قنا

وأضاف أن الخدمات التى تقدمها المبادرة تشمل «قياس تشبع الأكسجين في الدم- قياس درجة الحرارة- متابعة تطورات الحالة الصحية للمريض»، وفي حالة حدوث مضاعفات يتم نقل المريض إلى إحدى مستشفيات الفرز والعزل بالمحافظة لتقديم الرعاية اللازمة له.

فيما قالت الدكتورة إيناس فاروق مديرة الرعاية الأساسية ومشرف عام المبادرة بالمحافظة، إن الشخص المشتبه به أو يعاني من الأعراض عليه أن يتوجه إلى إحدى مستشفيات العزل للكشف وتسجيل بياناته لمتابعته، أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1440 الخاص بالوزارة، وسوف يتم تقديم الدعم والإرشاد له، مع التزام المصاب بغرفته الخاصة طوال فترة العزل.