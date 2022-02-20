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تعليمات جديدة للمسافرين إلى الكويت: الجرعة التعزيزية الثالثة إجبارية

كتب:

أيمن حمزة
04:08 م | الأحد 20 فبراير 2022
إجراءات تطهير المطارات ضد فيروس كورونا - أرشيفية

إجراءات تطهير المطارات ضد فيروس كورونا - أرشيفية

بدأت شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، اليوم، العمل بالتعليمات الجديدة، لقبول المسافرين إلى دولة الكويت، وذلك وفقا للتعليمات الصحية الجديدة للسلطات الصحية هناك، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة، وتبعاته المختلفة.

التعليمات الواردة من السلطات الصحية في الكويت

تضمنت التعليمات الواردة من السلطات الصحية في الكويت عده بنود:

1- بالنسبة للمغادرة من دولة الكويت، فيسمح لجميع الركاب المغادرة من دون أي اشتراطات صحية متعلقة بفيروس كرونا على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة في دخول الدولة المغادر لها.

2- بالنسبة للقادمين إلى دولة الكويت، يجب تقديم شهادة فحص ( PCR )سلبية، صالحة قبل موعد السفر بـ72 ساعة تثبت عدم الإصابة بفيروس كورونا، ذلك فقط لغير المحصنين والذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كرونا المعتمدة لدى دولة الكويت، وكذلك الذين من لم يكملوا تلقي الجرعات المطلوبة ويستثنى من ذلك الأطفال من هم دون سن ال 16 سنه.

الجرعة التعزيزية الثالثة إجبارية

3 - في حالة تلقي جرعتين، ولم يمضي 9 أشهر على الجرعة الثانية، مسموح السفر بدون تحليل فحص كورونا pcr إلى دوله الكويت، وفي حالة تلقي المسافر جرعتين، ومر أكتر من 9 أشهر على الجرعة الثانية، سيجرِ عمل فحص pcr عند الوصول لدولة الكويت، وفي حالة تلقي المسافر لجرعة واحدة، يجب تقديم فحص pcr بنتيجة سلبي قبل السفر إلى دولة الكويت، على أن تكون الجرعة التعزيزية الثالثة إجبارية في حالة مر على الجرعة الثانية أكثر من 9 شهور.

4- يتم إثبات التحصين عند القدوم إلى البلاد عن طريق تطبيق مناعة أو هويتي للمحصنين داخل الكويت.

المحصنون من خارج دولة الكويت

5- وفيما يخص المحصنون من خارج دولة الكويت، فيتم إثبات التحصين عن طريق إبراز شهادة التطعيم المتضمنة الآتي:

1- الاسم مطابق لجواز السفر.

2- نوع اللقاح الذي تم التطعيم به.

3- تاريخ أخذ الجرعات، واسم جهة التطعيم.

4- رمز QR قابل للقراءة إلكترونيا، وفي حالة عدم وجود رمز QR يتم تحميل شهادة التطعيم من خلال رابط موقع وزارة الصحة للاعتماد.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.