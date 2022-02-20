مصرع 4 مواطنين وإصابة 3 في انقلاب ميكروباص داخل ترعة بالغربية

شهد الطريق الفرعي «طنطا - شرشابة» بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، انقلاب سياره ميكروباص في مياه ترعة بحر شبين، بسبب سوء الطقس، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل 4 جثث و3 مصابين إلى طوارئ مستشفيي زفتي والمحلة العام.

سقوط ميكروباص في بحر شبين بسبب السرعة الزائدة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مدير شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة الزائدة وسوء الطقس، ما تسبب في انفجار إطار «كاوتشوك»، فانحرفت عجلة القيادة بيد قائدها وسقطت في مياه بحر شبين.

وفاة 4 وإصابة 3 في الحادث

وانتقلت القيادات الأمنية، تحت إشراف اللواء محمد عمار حكمدار مديرية الأمن، واللواء عبد القوي مساعد مدير الأمن وقوات من الشرطة السرية والنظامية، إلى مكان الحادث، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا والمصابين من مياه الترعة.

وافادت مصادر طبية بأن الحادث تسبب في مصرع 4 وإصابة 3 آخرين بكدمات وسحجات وكسور، جراء السقوط في مياه الترعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثث وتسليمها إلى ذويهم.