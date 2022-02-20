إعدام 1171 كيلو زيت مستعمل ولحوم فاسدة قبل استخدامها بمطاعم الجمالية

شنت رئاسة مركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، اليوم، حملة تموينية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط وإعدام 1000 كيلو زيت قبل إعادة استخدامه مرة أخرى، وضبط وإعدام 171 كيلو منتجات لحوم فاسدة ومجهولة المصدر، وحررت الحملة 11 محضرا متنوعا، وذلك خلال الحملة التي قادها حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة الجمالية، على المطاعم بمدينة الجمالية بمنطقة ميدان الكوبري، وشارع الترعة.

ضبط 1000 كيلو زيت فاسد في براميل وجرادل

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة الجمالية، فقد أسفرت الحملة التموينية عن ضبط 1000 كيلو زيت فاسد في براميل وجرادل قبل توزيعه وإعادة استخدامه مرة أخرى، وكذلك تحريز 46 كيلو دهن مجهول المصدر و59 كيلو برجر مجهول المصدر، وإعدام 66 كيلو كبدة وكوارع وعضم تالف وغير صالح للاستخدام الآدمي.

وضبطت الحملة 11 مخالفة، تم تحرير محاضر متنوعة بهم، عبارة عن 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر نظافة لعدم وجود شهادات صحية، ومحضري بيئة، ومحضري إدارة منشأة بدون ترخيص من التموين، ومحضري إشغال طريق، ومحضر للطب البيطري.

ومن جانبه أكد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة الجمالية، على استمرار الحملات على جميع محلات المنتجات الغذائية لردع جميع المخالفين وطالب الجميع بالالتزام وعدم مخالفة القانون.

وتمت الحملات بحضور محمد السعيد عطا الله نائب رئيس المركز، ووليد طه نائب رئيس المركز، والدكتور إبراهيم فؤاد محمد من الطب البيطري، وصبري بكرى حجازي مفتش أغذية بالصحة، ورمضان أحمد رمضان مسئول التموين، وأحمد كمال الحديدي من شرطة المسطحات، وعيشة محمد ربيع مدير إدارة البيئة، وشيماء الشهاوي مسئول قسم الرخص، وابراهيم فوزى الطير مسئول البيئة، وعلاء النجاشى مدير قسم الاشغالات، ومحمد عماد قضا مسئول العلاقات العامة، وشكري الموافق مسئول الاشغالات، وهشام صفيرة مسئول الأمن، والسعيد عبد الرحمن العلاوى مسئول الإشغالات.