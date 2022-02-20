مصرع وإصابة 11 في تصادم سيارتي ميكروباص بالطريق الإقليمي بالمنوفية

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث مروع على الطريق الإقليمي، بنزلة «تلوانة»، بمركز الباجور في محافظة المنوفية، حيث اصطدمت سيارتا ميكروباص ببعضهما.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وكذلك سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث

وأكد مصدر مسؤول في هيئة إسعاف المنوفية لـ«الوطن»، الدفع بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، فور تلقي إخطار بوقوع الحادث، ونُقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بإصابة عدد من المواطنين في حادث اصطدام سيارتي أجرة على الطريق الإقليمي في الباجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.