بريد الوطن .. حتى لا يسبح بجوار دوامة الهلاك

ظهرت فى الآونة الأخيرة بعض الحوادث المفجعة علينا كشعب مصر، حوادث الانتحار، ومحاولة انتحار، وتجارة فى البشر، وغيرها من الأشياء غير الأخلاقية، التى تتّسم بدوامة لسحب الأبرياء فى دوامة الهلاك، وعدم المراعاة للقيم والمبادئ والأخلاق المصرية الأصيلة والوازع الدينى الذى ينهى عن الفحشاء، حدث ويحدث ذلك من استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة الموجودة على الهواتف المحمولة، التى من المفترض أن تكون لمستخدميها لعمل الخير وسرعة قضاء حوائج الناس، بتوفير الوقت والجهد ومحاصرة الفساد، إلا أننا نجد قلة يستخدمونها فى بطش وإفساد الأبرياء وتدميرهم حتى هلاكهم بتحويلهم تلك التكنولوجيا وتطويعها لشرهم وفسادهم، اللذين سيطر بهما الشيطان على عقولهم، فالطالبة بسنت التى انتحرت جراء تركيب صور لها غير أخلاقية من شابين غواهما الشيطان، فخضعا لفكره، والمعلمة التى عبّرت فى رحلة عن فرحة وبهجة ليوم ترفيهى برقصة فرح، واستغل أحد المرضى الموسوسين بفكر الشيطان تصويرها وإرسالها عبر وسائل الفضاء، نحتاج إلى قوة ردع وفتح قنوات اتصال آمنة يلجأ إليها المتضرّر فى حال حدوث مكروه له بمثل هذه الأوضاع، وإلغاء المحسوبية والنفوذ والأعراف التى لا تؤثر فيمن يمتلك قوة المال والسلطة والجاه وغيرها، فالفقراء والبسطاء يريدون قوانين صارمة للتغلب على تلك الظواهر الشريرة، وتوسيع دائرة الأمن والمؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والخيرية ليكون لها دور أكثر فاعلية، وللدولة الرقابة الشاملة.

رفعت يونان عزيز

قلوصنا - سمالوط - المنيا

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