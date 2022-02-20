بريد الوطن .. زهو الفريضة
كتب:
الوطن
09:27 م | الأحد 20 فبراير 2022
زهو الفريضة
اذبحينى بالتوالم من
سكاكين بغيضة
واكشفى أنياب وحش
خلف أجنحة مهيضة
واطرحى الأشواق أرضاً
واقتلى زهو الفريضة
قد أنار القبح وجهاً
خلف بسماتٍ عريضة
إن للإظلام سوراً
إن كسا نفساً مريضة
سامح لطف الله
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