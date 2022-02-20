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محمود مسلم

بريد الوطن .. زهو الفريضة

كتب:

الوطن
09:27 م | الأحد 20 فبراير 2022
زهو الفريضة

زهو الفريضة

اذبحينى بالتوالم من

سكاكين بغيضة

واكشفى أنياب وحش

خلف أجنحة مهيضة

واطرحى الأشواق أرضاً

واقتلى زهو الفريضة

قد أنار القبح وجهاً

خلف بسماتٍ عريضة

إن للإظلام سوراً

إن كسا نفساً مريضة

                                                                        سامح لطف الله 

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