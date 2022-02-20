بريد الوطن .. زهو الفريضة

اذبحينى بالتوالم من

سكاكين بغيضة

واكشفى أنياب وحش

خلف أجنحة مهيضة

واطرحى الأشواق أرضاً

واقتلى زهو الفريضة

قد أنار القبح وجهاً

خلف بسماتٍ عريضة

إن للإظلام سوراً

إن كسا نفساً مريضة

سامح لطف الله

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