إزالة 70 تعديا على حرم الطريق الزراعي بالقليوبية واسترداد 3 أفدنة

واصلت محافظة القليوبية للأسبوع الرابع على التوالي، حملة إزالة التعديات على الطريق الزراعي بمدينتي «طوخ وقها»، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 70 حالة على مساحة 19995م2 بينها 41 حالة تعدٍ على أرضي زراعية و29 حالة على أملاك الطرق والكباري، وتم حرثها لإلزام المتعدين بإعادة زراعتها مرة أخرى.

إزالة مخازن وورش واسوار

وتنوعت الإزالات ما بين مخازن لقطع غيار سيارات وورش وأسوار حديدية وأرضيات خرسانية ومنازل سويسي وتند ثابتة، متعديين على حرم طريق «مصر - الإسكندرية»، الزراعي حيث تمت الإزالة بشكل فوري وكامل.

الحملة ضمن الموجة ال19

وتأتي الحملة ضمن أعمال الموجة 19 من المرحلة الثانية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وشارك بالحملة اللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية، وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ، وعلي إمام نائب رئيس مدينة قها، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة وعدد من القيادات الأمنية، واستعانت الحملة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ.

وتجدر الإشارة أنه على مدار الفترة السابقة قد تم إزالة 89 حالة على مساحة 11 فدان بنطاق مدينة بنها ليصبح إجمالي ما تم إزالته على مدار 4 أسابيع 164 حالة بمساحة 14 فدانا و17 قيراطا.

وأكد المحافظ أنه سيتم إزالة جميع المخالفات على الطريق الزراعي بنطاق حرم الطريق، والمقدر بـ25 مترا ولن يتم التهاون أو التصالح مع أي مخالفة تقع في هذا الحرم مشددا على فرق المتابعة بتكثيف المرور بشكل يومي لرصد أي مخالفة وإزالتها في مهدها ومتابعة إلزام المخالفين بزراعة الأرض ومنع أي إنشاءات جديدة.

وشدد المحافظ على التعامل بشكل حاسم مع أي تعديات على الأرض الزراعية خصوصا على حرم الطريق الزراعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل الحفاظ على ثروة مصر القومية.