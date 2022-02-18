خطوط أتوبيسات جديدة وتسهيلات لوصول المدرسين لمدارس شمال سيناء

تسهيلات كثيرة تقوم بها مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بتعليمات المحافظ، وذلك للعمل على استقبال الفصل الدراسي الثاني في المحافظة، والذي يبدأ غدا السبت، في مدارس الفترتين، وبعد غد الأحد بمدارس الفترة الواحدة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تم زيارة مدرسة الخروبة غرب الشيخ زويد، بعد استكمال إجراءات نقل التلاميذ بناء على التعليمات التي أقرها المحافظ.

خطوط سير للحافلات لنقل المعلمين من العريش للمدارس الأخرى

وكان محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، قد قرر تسيير 10 خطوط أتوبيسات جديدة للتيسير على المواطنين، مؤكدًا على أنه تقرر تسيير خطوط الأتوبيسات بنحو: «نخل - العريش، نخل - السويس، الحسنة - العريش، الحسنة - الإسماعيلية، العريش - نخل».

خطوط سير للحافلات للوصول لمدارس جنوب الشيخ زويد

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تم أيضا تيسير خطوط «العريش - الشيخ زويد»، «العريش - الحسنة»، «العريش - الروضة»، «العريش - وادى العمرو»، و«العريش - القسيمة».

يأتي هذا فى إطار الحرص الدائم على إتمام العملية الدراسية بالشكل المطلوب بعد عودة أهالي القرى والتجمعات إلى بيوتهم جنوب وغرب الشيخ زويد والمناطق الأخرى.

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء قد تسلمت 13 مدرسة جنوب وغرب الشيخ زويد، وتم خلال الشهرين الماضيين عمل بعض الترميمات اللازمة من هيئة الأبنية التعليمية لإمكانية عودة الدراسة بتلك المدارس، وهي الجورة والظهير وأبو العراج والخروبة، وأبو رفاعي والوحشي ومدرسة الشيخ زويد الإعدادية للبنات.