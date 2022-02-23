غداً.. أخر يوم لطلاب «3 ثانوي» للتحويل بين الشعبتين «علوم ورياضية»

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن آخر موعد للتحويل من الشعبة العلمية علوم إلى الشعبة العلمية رياضيات والعكس، غداً الخميس الموافق 24 فبراير الجاري، موضحة أنه لا يجوز للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان أو تم إلغاء امتحانهم إجراء نفس التحويل بشرط عدم أداء امتحان أي فرع من فروع الرياضيات أو أي من مادتي الأحياء والجيولوجيا.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه لا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي التحويل من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية والعكس طالما أدى فيها الامتحان بالصف الثاني الثانوي، ولا يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي بتغيير مادة اللغة الأجنبية التي أدى الامتحان فيها في الصفين الأول والثاني الثانوي.

لا يسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يسمح لأي طالب بأداء الامتحان في غير اللجنة المخصصة له ببطاقة رقم الجلوس، لافتة إلى أن المواد ذات الفرعين هي مادة الرياضيات البحتة وتشمل الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل ومادة الرياضيات التطبيقية وتشمل الديناميكا والإستاتيكا ومادة الاقتصاد والإحصاء.

في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعي المادة يمتحن الطالب في الفرعين معاً

وأوضحت الوزارة، أنه إذا حصل الطالب على الدرجة المهائية في أحد الفروع وتغيب عن الفرع الأخر يكون الطالب ناجحاً في هذه المادة حيث أن نجاحه بالدرجة النهاية في ذات الفرع يؤدي إلى نجاحه في المادة بالنهاية الصغرى وفي حالة عدم حصول الطالب على النهاية الصغرى في المادة يعتبر الطالب رابسباً في هذه المادة ويؤدي الامتحان في الفرعين معاً.

وأكدت أنه في حالة إلغاء الامتحان في أحد فرعي المادة يؤدي الطالب الامتحان في الفرعين معاً وفي حالة صدور قرار للطالب بتأجيل امتحانه في أحد فرعي المادة للدور الثاني بالدرجة الفاعلية يؤدي الطالب الامتحان في الفرع المؤجل فقط.