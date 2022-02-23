حملات مفاجئة لكشف المخدرات بين العاملين بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، عن بدء حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للجامعة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الطب الشرعي، والأمانة العامة للصحة النفسية.

تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من المخدرات

وأوضح رئيس جامعة طنطا، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن حملات الكشف عن المخدرات تتم بشكل مفاجئ، ودون تحديد مسبق للمواعيد، في إطار تكليفات مجلس الوزراء، وفي ظل القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطي المخدرات.

وقال الدكتور وليد عبد القادر، عضو وحدة الكشف عن المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم إجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من العاملين بمقر الإدارة العامة لجامعة طنطا، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع المحاسب أحمد رشاد، أمين عام الجامعة.

وأضاف أن الفريق الطبي، الذي أجرى الكشف، ضم كلاً من الطبيب الشرعي الدكتور محمد مصطفى الجميل، ممثلاً عن مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، وفني، وعدد من التمريض من الأمانة العامة للصحة النفسية.

استمرار فعاليات «قادرون باختلاف»

من جانب آخر، واصلت جامعة طنطا فعاليات مبادرة «قادرون باختلاف»، في كلية الآداب، وذلك في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن، والدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية.

وأكد رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على استثمار طاقات أبنائها من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتقديم كافة سبل الرعاية والحماية والاهتمام لهم، وتمكينهم في ظل الجمهورية الجديدة التي تهتم ببناء الإنسان.

تقديم الأنشطة والخدمات للطلاب من ذوي الهمم

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة، أنه تم تقديم عديد الخدمات والأنشطة لأبناء كلية الآداب من ذوي الهمم، في إطار برنامج الجامعة لتنفيذ مبادرة «قادرون باختلاف».

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الآداب، بما تقوم به إدارة الجامعة، بقيادة الدكتور محمود زكي، من جهود مضنية في خدمة أبنائها من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، على النحو الذي يمكنهم من ممارسة كافة الأنشطة.