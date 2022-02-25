مصرع ربة منزل وقعت عليها «حيطة» في ظروف غامضة بـ 15 مايو

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع ربة منزل سقطت عليها «حيطة» بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لفحص الفيديوهات وكشف غموض الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغا بمصرع ربة منزل إثر سقوط حائط عليها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «صباح ع ع»، 44 عاما، ربة منزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة مسنة متعفنة داخل منزلها في حلوان

وفي سياق آخر تكثف مباحث قسم شرطة حلوان جهودها لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لـ سيدة مسنة تدعى نجاة في العقد السابع من العمر داخل شقتها في دائرة قسم الشرطة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، وبمعاينة الشقة تبين عدم وجود كسر في منافذ الشقة محل الواقعة، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أفراد أسرة المتوفاة لسماع أقوالهم.