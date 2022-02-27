وحدة حقوق الإنسان بالغربية تعقد أولى اجتماعاتها.. خدمات إنسانية وأبحاث

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، انعقاد الاجتماع الأول للوحدة العامة لحقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، والتي تم تشكيلها تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بهدف توفير السبل اللازمة لتمتع المواطنين بكامل حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتقديم الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون وسرعة حل مشكلاتهم.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الوحدة تختص بإعداد خطة مستقبلية لتعزيز وتنمية حقوق الإنسان، ووضع آلية لتنفيذ ذلك من خلال تدريب موظفي الوحدات على كيفية التعامل مع قضايا المواطنين التي تتعلق بحقوق الإنسان، وتلقى شكاوى المواطنين ودراستها، والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تلقي ومتابعة وحل الشكاوى داخل المحافظة.

معالجة المشكلات

وأضاف المحافظ، أن الوحدة تختص أيضاً برصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية في المحافظة، ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص المحافظة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية.

كما تقوم الوحدة تنمية الوعي القانوني للمواطن بإرشاده إلى حقوقه التي كفلها الدستور والقانون وتعزيز التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وذلك مع مراعاة الضوابط واجبة الاتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

تقارير دورية

وتابع «رحمي»، بأن الوحدة ستقوم بإعداد التقارير الدورية حول التزام وحدات الإدارة المحلية في مجال حقوق الإنسان وما تقوم به من جهود وفاءً لتلك الالتزامات وأوجه القصور والمشكلات التي تواجه عملها، إلى جانب الإسهام في إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بتقويض الفساد وانحصار صوره بين مختلف مستويات الإدارة المحلية بالمحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

كما تختص الوحدة بتنمية مهارات العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية وبناء قدراتهم في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلى جانب متابعة قيام الوحدات المحلية والمديريات التابعة للمحافظة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخططها التنفيذية في سبيل تحقيق ذلك، جاعلةً مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص نهجاً تتسم به كافة أعمال وحدات الإدارة المحلية على مستوى المحافظة مما يجعلها عاملاً مساعداً في تعزيز وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية (المرأة ، الطفل ، ذوي الإعاقة والمسنين ).

دليل الخدمات

وفي السياق ذاته، كلف محافظ الغربية جميع المديريات الخدمية بعمل دليل بكافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين وأماكن تقديمها والتقليل من الاتصال المباشر ما بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة من خلال تقديم هذه الخدمات إلكترونياً بقدر الإمكان، مع تحديد رسم مقابل تقديم الخدمة والمدة الزمنية اللازمة لإنهاء تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة أو تقديم الطلبات من خلال شباك مخصص لذلك واستلام الرد من ذات الشباك ، على أن يكون العاملين بشباك تلقي الخدمات ليس لهم أي صلة بالخدمة المطلوب تقديمها أسوةً بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمراكز المدن والأحياء.