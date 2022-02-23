انطلاق برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال بجامعة طنطا

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات برنامج اكتشاف المبتكرين ورواد الأعمال في مصر، الذي تنفذه جامعة طنطا، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرار المجلس الأعلى للجامعات، بإنشاء وحدة بكل جامعة لرعاية الطلاب الموهوبين.

أقيمت فعاليات اللقاء التثقيفي لريادة الأعمال والابتكار تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، تحت إشراف الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا، والدكتور محمد عامر، المدير التنفيذى لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور ماجد غنيمة، رئيس مركز الابتكار بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الحضري، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتطوير المستدام بجامعة طنطا.

دعم ريادة الأعمال والطلاب المبتكرين

أكد رئيس جامعة طنطا دعمه لريادة الأعمال والطلاب المبتكرين من أبناء الجامعة، وإطلاق مركز متخصص لريادة الأعمال (Creative hub)، مشيراً إلى أن ريادة الأعمال باتت أولوية قصوى لجامعة طنطا خلال الفترة المقبلة.

وأشار نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا أن استراتيجية جامعة طنطا تسير في الاتجاه الصحيح لاكتشاف المبتكرين والنوابغ ورواد الأعمال، والعمل على زيادة عدد الفرق الخاصة بريادة الأعمال من أبناء الجامعة، للاسهام في تحويل الأفكار الابتكارية والبحثية إلى منتجات قابلة للتسويق.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتطوير المستدام بجامعة طنطا أن فعاليات اللقاء شهدت استعراض إنجازات وتحديات ريادة الأعمال بجامعة طنطا، وإلقاء محاضرات لعدد من رواد الأعمال الحاليين في السوق، لنقل خبراتهم للحضور من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة طنطا، وإيضاح الفرق بين الابتكارات وريادة الأعمال، وكيفية الوصول للجهات الممولة لكليهما، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وأضاف «الحضري» أن فعاليات اللقاء شهدت كذلك جلسات استماع لعدد 6 من الابتكارات بجامعة طنطا، مع الدكتور ماجد غنيمة، المدير التنفيذي لمركز المبتكرين بجامعة عين شمس، كما استعرض المهندس محمد الدلال، المدير التنفيذي لشركة «تكني»، جولات الشركة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، لدعم المبتكرين ورواد الأعمال.

تكريم الطلاب المتميزين في ريادة الأعمال

اختتمت فعاليات اللقاء التثقيفي لريادة الأعمال والابتكار في جامعة طنطا، بتكريم عدد من الطلاب المتميزين في مجال ريادة الأعمال، بحضور الطالب عبد الله الوكيل، أمين اللجنة العلمية العليا باتحاد الجامعة.