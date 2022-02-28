بطلة الجمهورية في المشي.. «شروق» تحدت الظروف وانفردت بالمقدمة

كرمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، لاعبة بالنادي الرياضي في مدينة بئر العبد، وذلك بعد حصولها على الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية للمشي 3000 متر.

وقال كليب راشد، مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، لـ«الوطن» إن المديرية كرمت شروق عبد الرحمن 16 عاما، بعد حصولها على الميدالية الذهبية من المشروع الهولندي الذى أقيم بالمنطقة الأولمبية بالمعادي، بمشاركة لاعبات من فرق القمة مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي: «هناك اهتمام بالغ بالرياضة في شمال سيناء، الهدف منه تحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وتمثيل مصر في المحافل الدولية الرياضية».

السيناويات أصبحن أكثر جرأة

قال منصور الرياضي، رئيس النادي الرياضي بمدينة بئر العبد، لـ«الوطن» إن الفتاة السيناوية قادرة على كل شئ: «هناك العديد من الفتيات ستخرج موهبتها وقدراتها الرياضية للنور خلال الفترة المقبلة، عن طريق دعم كبير تقدمه الأندية الرياضية لهن في شمال سيناء».

وأشار «الرياضي» إلى أن فوز شروق بالميدالية الذهبية لم يكن وليد اللحظة، بل أنها كانت تجتهد وتدرب، حيث وضعت هدفا أمامها: «كنا داعمين لها جيدا، سواء من إدارة النادي أو خفاجي المدرب العام، وحصلت قبل ذلك على عدة بطولات ومراكز متقدمة خلال مشاركتها في مسابقات مختلفة، لكنها لأول مرة تحصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول».

«شروق»: أسرتي دعمتني في مشوار البطولة

وقالت اللاعبة شروق إنها كانت تتلقى دعما من أسرتها، وكان والدها دائما يشجعها على الفوز بالبطولات، وأن كل هدفها الفترة المقبلة المشاركة مع المنتخب القومي لرفع علم مصر في المحافل الدولية.

وكانت حققت شروق عبد الرحمن محمد، لاعبة النادي الرياضي في بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ذهبية مصر في ألعاب القوى المقامة في المعادي، متفوقة على لاعبات أندية القمة بالمحافظات الأخرى.