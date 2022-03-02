«الألماني» سائق توكتوك من قصار القامة: بشتغل 8 ساعات ولقيت بنت الحلال

تحدى الصعاب وكافح من أجل لقمة العيش الحلال على مدار 10 سنوات كسائق توكتوك في إحدى قرى مركز تلا في محافظة المنوفية، ولم يعر انتباهه لأي من المحبطين الذين يستخدمون التنمر في مواجهته لقصر قامته، وبات معه حلم يراوده هو أن يجد شريكة حياته ليعيش مثل باقي شباب جيله حتى خطفت قلبه فتاة من أهل قريته بالمنوفية.

الألماني: الناس بتتعامل معايا بشكل طبيعي

«بشتعل سائق توكتوك من 10 سنين والحمد لله بشتغل 8 ساعات في اليوم والدنيا ماشية»، بهذه الكلمات بدأ رضا إبراهيم عطية، وشهرته «الألماني» حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أنه تغلب على كل الصعوبات التي واجهته في حياته ومن بينها قصر القامة، موضحا أن الجميع يتعامل معه بشكل طبيعي ولا يجد تنمرا، سواء من سائقي التوكتوك أو من الركاب.

الألماني: كنت بحلم ألاقي بنت الحلال والحمد لله لقيتها

«الألماني»، أضاف في تصريحاته لـ«الوطن»، أن لديه حلما كان يتمنى تحقيقه «كنت بتمنى ألاقي بنت الحلال اللي تعيش معايا والحمد لله خطبت الأسبوع اللي فات وربنا يكملها على خير»، مؤكدا أن خطيبته قالت له في أول لقاء بينهما «إحنا بنشتري راجل»، مؤكدا أن لديه حلم آخر كان يتمنى تحقيقه هو أن يجد وظيفة ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة في أي جهة حكومية.

وتابع «الألماني» والذي يُعد من أقصر سائقي التوكتوك في المنوفية، أنه لا يوجد في أسرته أحد من قصار القامة سواء والديه أو أشقاءه، وجميع أهالي قريته يحترمونه ولا يجد من أي أحد سوء تعامل بسبب قصر قامته، موضحا أن عمله كسائق توكتوك لا توجد فيه إهانة، قائلا «الشغل مش عيب وأي شغل حلال كويس».

وأوضح، أنه مولود من وهو من قصار القامة، ويعاني من صعوبة الحركة، فضلا عن قيادة التوكتوك التي تعد صعبة بالنسبه إلية، مضيفا أن قصر القامة جعله لا يجد الوظائف المناسبة له مثل باقي أصدقائه، قائلا «إني قصير مخليني مش عارف أشتغل شغل زي الناس الطوال بس الحمد لله راضي باللي أنا فيه وبحلم لوظيفة ثابتة علشان سواقة التوكتوك صعبة عليا».