ضبط 50 ألف قرص «كبتاجون» مع 3 تجار مخدرات بالشرقية: قيمتها 1.7 مليون جنيه

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عناصر تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة الشرقية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وتروّيجها على نطاق واسع متخذين من دائرة مركز شرطة «أبو حماد» بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تشكيل عصابي لتجارة المخدرات

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبمشاركة قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة جرى استهدافهم بمحل إقامتهم وبالتفتيش أمكن ضبط (49 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر وسيارة ومبلغ مالي و3 هواتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقيمة (مليون و700 ألف جنيه تقريباً)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.