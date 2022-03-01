ضبط 153 متهما بحوزتهم 185 سلاحا ناريا وتنفيذ 88084 حكما قضائيا خلال يوم

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 185 قطعة سلاح نارى بحوزة 153 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(13) بندقية آلية.

(21) بندقية خرطوش.

(11) طبنجة.

(140) فرد محلى.

(422) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

ضبط (193) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (88084) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(353) حكم جناية.

(26607) حكم حبس جزئى.

(4522) حكم حبس مستأنف.

(44432) حكم غرامة.

(12170) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (4) متهمين ، إرتكبوا (7) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (219) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (241) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (36,220 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,415 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4,813 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,160 كيلو جرام).

كمية من مخدر شابو وزنت (827 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (820 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (200 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (154 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

عدد (2382) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (35) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (24) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (305) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23834) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.