ضبط عاطل اعتدى على فتاة رفضت الزواج به: ضربتها لما شكيت فيها

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات فيديو متداول على يوتيوب، ظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب على طالبة جامعية، فضلا عن لقاءات أخرى في الفيديو، أوضحت تضرر الأسرة من إصابة ابنتهم بـ«جرح قطعي في الوجه»، واتهام المجني عليها أحد الأشخاص لرفضها الزواج منه.

إصابة المجني عليها

وبالفحص تبيّن حضور «ربة منزل – مقيمة بمحافظة الجيزة» لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، وأقرت بتضرر شقيقتها المجني عليها، «طالبة – مقيمة بذات العنوان»، مصابة بجرح في الوجه ومحتجزة بأحد المستشفيات، من أحد الأشخاص، واتهمه بالتعدى على شقيقتها بالضرب وإحداث إصابتها المشار إليها.

بالانتقال وسؤال المصابة قررت بأنّها حال وجودها بأحد المقاهى بدائرة القسم، حدثت مشاجرة بينها وبين أحد الأشخاص إثر خلافات بينهما بشأن تقدمه لخطبتها، واعتدى على إثرها عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض، ما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.

ضبط المتهم

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة، عاطل ومقيم في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لشكه في سلوكها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.