تنتهي خلال أيام.. 8 شروط للتقديم في 40 فرصة تدريب للعمل بالخارج

40 فرصة تدريب من أجل العمل في ألمانيا، أعلنت عنها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لـ 40 من الفنيين المتخصصين في مجاليّ الكهرباء والمعادن، فى إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج الإقليمي «من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا THAMM».

يأتي ذلك بالتعاون مع وزارات: القوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، بجانب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA).

على أن يتم النظر فقط في الطلبات الكاملة المستوفاة للمعايير والمرسلة بحلول الموعد النهائي 6 مارس المقبل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، شروط التقديم فى 40 فرصة عمل بألمانيا، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

شروط التقديم في 40 فرصة عمل بألمانيا

1- يشترط أن يكون المتقدم مقيما في جمهورية مصر العربية.

2- يشترط أن يكون المتقدم لفرص العمل يحمل الجنسية المصرية.

3- يشترط أن يكون المتقدم يبحث عن عمل.

4- يشترط أن يتراوح عمر المتقدم من 21 حتى 39 عاما.

5- أن يكون المتقدم لفرص العمل، متخصصا في أحد المجالات المعلن عنها.

6- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على الأقل على دبلوم فني في مجال التخصص المرغوب العمل به في ألمانيا.

7- يشترط أن يكون المتقدم لديه خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في نفس مجال الدراسة والتخصص.

8- يشترط أن يكون المتقدم لديه المعرفة الجيدة باللغة الإنجليزية.

خطوات التقديم فى 40 فرصة عمل بألمانيا

- يتم إرسال نسخة إلكترونية من الاستمارة والمستندات المطلوبة، إذ يمكن للمرشحين الراغبين في التقديم لهذه الفرصة القيام بذلك عن طريق ملء هذه الاستمارة، التي توضح الفئات المطلوبة والوصف الوظيفي بالتفصيل، ونموذج السيرة الذاتية.

- يجب إرسال البيانات قبل حلول الموعد النهائي لتقديم الطلبات، إلى وزارة الهجرة على البريد الإلكتروني: THAMM@emigration.gov.eg.

- سيتم عقد مقابلات شخصية باللغة الإنجليزية، كما سيتم عقد ندوة تعريفية مفصلة حول برنامج THAMM ومزاياه وعملية التوظيف في ألمانيا، كما سيكون هناك مقابلات أخرى مع أصحاب العمل من ألمانيا، ومن يجتاز مرحلة المقابلات الشخصية من المرشحين يحصل على برنامج تدريبي مكثف في القاهرة بهدف الإعداد والتأهيل للمغادرة والعمل في ألمانيا.

- لن يتم النظر في الطلبات المكتوبة بخط اليد.

- لن يتم النظر في الطلبات المرسلة بدون تعبئة نموذج السيرة الذاتية باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية في صيغة word.

- يتم إرسال الاستمارة وجميع المستندات المطلوبة في رسالة إلكترونية واحدة.

المستندات المطلوبة للتقديم فى 40 فرصة عمل بألمانيا

1- صورة من صفحة جواز السفر أو البطاقة القومية السارية.

2- صورة من شهادة أو شهادات المدرسة/ المعهد الفني.

3- للذكور: دليل على الإعفاء أو استكمال الالتزام العسكري.

4- سيرة ذاتية كاملة وفقا للنموذج المرفق باللغة الإنجليزية في صيغة WORD.

5- نسخة من شهادة خبرة واحدة على الأقل توضح خبرة من الخبرات المهنية المذكورة في السيرة الذاتية.