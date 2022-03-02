جيران منزل انفجرت فيه أنبوبة بالمنوفية يروون التفاصيل: حسينا بزلزال (فيديو)

كشف عدد من جيران الأسرة التي أصيبت في انفجار أسطوانة غاز في قرية زاوية الناعورة بالمنوفية، تفاصيل الحادث، مؤكدين أنهم فوجئوا بسماع صوت انفجار مرتفع واهتزاز في الأرض أشبه بالزلزال، وخرج جميع الأهالي من الشارع والشوارع القريبة لمعرفة ما حدث ليتفاجأ الجميع بخروج أسرة مكونة من 5 أشخاص من المنزل بعد انفجاره وتظهر عليهم آثار الحروق الشديدة نتيحة الحريق الذي تلا انفجار اسطوانة الغاز.

تفاصيل انفجار اسطوانة غاز في منزل بالمنوفية

وأوضح الجيران، في تصريحاتهم لـ«الوطن»، أن انفجار اسطوانة الغاز تسبب في انهيار سور بالمنزل، وتطاير الأبواب والشبابيك، فضلا عن إصابتهم 5 من الأسرة وهم ربة المنزل وثلاثة من أبنائها بينهم طفلتان وزوج ابنتها، موضحين أن المصابين يتلقون العلاج في المستشفى الجامعي، والطفلتان تم نقلهما إلى العناية المركزة لأن الحروق بالنسبة لهما شديدة.

«الشاي» وراء انفجار اسطوانة غاز في المنوفية

وتابع الجيران، أن انفجار اسطوانة الغاز تسبب في حالة من الرعب بينهم، موضحين أن الأسرة كانوا يقومون بعمل «شاي» على اسطوانة الغاز الصغيرة «أنبوبة» والتي يستخدمها منازل كثيرة في القرية، موضحين أن الجميع أصيب بالذهول والخوف بعد الواقعة.

وشهدت قرية زاوية الناعورة في المنوفية، انفجار اسطوانة غاز داخل أحد المنازل، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بعضهم مصاب بحروق شديدة نتيجة الانفجار، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى زاوية الناعورة، والتي قدمت لهم الرعاية الأولية، وتم تحويلهم إلى المستشفى الجامعي لاستكمال العلاج.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بانفجار اسطوانة غاز في قرية زاوية الناعورة، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز الشرطة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.