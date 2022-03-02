ضبط 3 أشخاص هددوا مواطنا عبر واتس آب بمدينة نصر: يا تدفع يا مش هنسيبك

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة القسم، بتلقيه رسالة من شخص مجهول على تطبيق «واتس آب» من رقم محدد يتضمن تهديده بالإيذاء، وطلب منه مبلغ مالي مقابل عدم التعرض له وتضمنت الرسالة تعرض نجله لواقعة شروع في سرقة هاتفه المحمول.

حارس عقار يهدد أحد السكان بعد مغادرته العمل

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكّن تحديد حائز الهاتف المحمول المُستخدم فى مساومة المجني عليه، وتبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول المُستخدم في إرتكاب الواقعة، وبمواجهته نفى علمه بالواقعة وقرر بقيام حارس عقار سكن المُبلغ، وشخصين لهما معلومات جنائية مقيمين بنطاق محافظتي الجيزة والقليوبية بشراء خط هاتف محمول ووضعه بهاتفه واستخدامه، ولقد أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

حارس العقار يعترف: هددت أحد السكان وأبنائه وساومته على دفع مبلغ مالي

كما أقرّ أحد المتهمين بأنَّه نظراً لسابقة عمله كحارس سابق للعقار سكن المجني عليه ولمروره بضائقة مالية وعلمه بثرائه، اختمرت في ذهنه فكرة تهديد المجني عليه بالإيذاء وأبنائه ومساومته على دفع المبلغ المالي المشار إليه.

وفي سبيل ذلك استعان بباقي المتهمين واشتروا شريحة هاتف محمول ووضعها بهاتف المتهم الأول واستخدامه في مساومة المجني عليه، كما أضافوا أنَّهم وراء ارتكاب واقعة الشروع في سرقة نجل المجني عليه حتى يستجيب الأخير لطلباتهم ودفع المبلغ المالي المشار إليه.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الثاني أيدوها، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.