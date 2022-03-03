1500 سائح شاهدوا شروق الشمس على جبل موسى بسانت كاترين

صعد قرابة 1500 سائح من مختلف الجنسيات ليلا إلي قمة جبل موسى، لمشاهدة لحظات الشروق، وفق رئيس مدينة سانت كاترين اللواء طلعت العناني.

جاء ذلك، بعدما نشر موقع Deutsche Welle الألماني أمس تقريراً مصوراً حول أفضل عشرة أماكن سياحية في مصر، احتل فيها جبل موسى المرتبة الثانية من بين المقاصد، أما دير سانت كاترين جاء في المرتبة الثالثة كأحد أفضل المعالم السياحية التي يجب أن يزورها أي سائح يأتي إلى مصر.

وقال العناني، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن التقرير يؤكد أن المدينة واحدة من أفضل المدن السياحية في العالم بمحال السياحة الدينية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي عندما أطلق مشروع التجلي الأعظم كان واثقًا من أن المدينة ستكون أهم مدينة في العالم ومزودة بكل الخدمات والمرافق عن طريق إقامة مشروعات جذب للسياحة للإقامة بالمدينة.

وأوضح أن السياح قاموا بزيارة الدير صباح اليوم لاستكمال رحلاتهم السياحية بالمدينة، مشيرًا إلى ما ورد في الموقع الإلماني بأن جبل موسي يعد موقعا مقدسًا في الأديان السماوية، ويوجد على ارتفاع 2.285 ألف مترًا.

ورغم صعوبة صعود الجبل إلا أن المناظر الطبيعية الخلابة التي يستمتع بمشاهدتها السائح من فوق قمته تعوض الجهد المبذول في هذا الصعود، وفق رئيس مدينة سانت كاترين.

التجلي الأعظم

وأكد العناني أن مشروع التجلي الأعظم أصبح قاب قوسين أو أدني من الانتهاء، وهو إضافة قوية إلى محافظة جنوب سيناء بصفة عامة وسانت كاترين بصفة خاصة؛ لأنه نقل المدينة الجبلية الصغيرة إلى مصاف المدن السياحية العالمية.

وقال إن المشروع شمل المدينة بأكملها والتطوير سوف يكون له عائد إيجابي على القطاع السياحي.

وتابع أن المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء يقوم بزيارة المواقع أسبوعيًا لمتابعة العمل بالمشروعات والانتهاء منها في الوقت المحدد.