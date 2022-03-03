محافظ قنا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مراسم الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، بمقر النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود، والتي بدأت بعزف السلام الجمهوري، وعقب ذلك قام محافظ قنا بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء معركة البارود التاريخية تلاها الاستماع إلى سلام الشهيد.

عروض فنية ورياضية

وشهد الحفل تقديم عدد من العروض الفنية والرياضية على أنغام الأغاني الوطنية من قِبل فِرق الكشافة وبراعم إدارة التربية والتعليم بقفط، والتى تناولت تاريخ مصر ومحافظة قنا ومركز قفط وقرية البارود، حيث حازت العروض على إعجاب جميع الحضور، وقدمت فرقة قنا القومية للفنون الشعبية عرضا فنيا، وعقب ذلك قام طلاب إحدى المدارس الخاصة بتقديم عرض مسرحي يحكي أحداث معركة البارود وبطولة أهالي القرية والصعيد بصفة عامة.

كما شهدت الاحتفالات عرض فيلم تسجيلي عن أحداث معركة البارود وكذلك فيلم تسجيلي حول إنجازات محافظة قنا في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دقيقة حدادا على روح الشهداء

وفي بداية كلمته، دعا محافظ قنا الحضور للوقوف دقيقة حدادا وقراءة الفاتحة على أرواح أجدادنا الشهداء، كما قدم التهنئة للحضور ولكافة أبناء المحافظة بمناسبة الذكرى 223 لموقعة البارود، ذلك الحدث الذي وقع في الثالث من مارس عام 1799، مؤكدا على أن أجدادنا من أبناء قرية البارود وأبناء محافظة قنا بصفة عامة، قدموا ملحمة بطولية سجلها التاريخ في الوطنية والدفاع عن الكرامة، وتسلحوا فيها بالوطنية والإيمان، ونجحوا في التصدى للأسطول الفرنسي وإغراق السفن الحربية في نهر النيل.

وأضاف «الداودي» أن أجدادنا تمكنوا من إيقاف الغزو الفرنسي لصعيد مصر، ونجحوا في تكبيد القوات الفرنسية بخسائر فادحة، وكانت تلك الهزيمة بمثابة بداية النهاية للحملة الفرنسية على الصعيد وعلى مصر بوجه عام، وتخليدا لهذه الملحمة التاريخية فقد اختارت المحافظة هذا اليوم ليكون عيدا قوميا لها، لافتا إلى أننا نُحيى هذه المناسبة التاريخية سنويا لنستلهم منها روح الفداء والولاء والتضحية في سبيل بناء وطننا الغالي مصر، ونجدد العزم على مواصلة الكفاح خلف قيادتنا السياسية الحكيمة في سبيل تحقيق الرؤية التنموية التي أطلقها ويرعاها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعين الله أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار والخير والرخاء.

إشادة بمستوى التنظيم والفقرات

وفى الختام أشاد محافظ قنا بمستوى التنظيم والفقرات الفنية والرياضية التى تم تقديمها بالحفل، مقدما الشكر لكل من ساهم في التنظيم وخروج الحفل في أبهى صورة بما يليق بهذه المناسبة التاريخية.

وشهد الحفل كل من حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء عاطف نجيب مساعد مدير أمن قنا، واللواء عصام جمال الدين مدير المخابرات العامة لجنوب الصعيد والبحر الأحمر، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد محمد غنيم المستشار العسكري لمحافظة قنا، والعميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا، والكاتب الصحفي والاعلامي مصطفى بكري، والنواب محمد طايع، وأشرف أبو الفضل ومصطفى محمود ونجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب، وعبد الفتاح دنقل ومحمد كمال موسى، عضوا مجلس الشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وجمع غفير من أهالي مركز قفط وأهالي وشباب قرية البارود.