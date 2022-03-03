أتوبيس «طائش» ينهي حياة طفلة أثناء جلوسها بجوار والدتها في الفيوم

كانت الطفلة «سامية»، ذات العامين ونصف، تجلس بجوار والدتها، التي تعمل بائعة خضروات، أمام منزل الأسرة في قرية «تطون»، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، نظراً لأن والدتها ترفض تركها داخل المنزل بمفردها، خوفاً من تعرضها لمكروه، إلا أنّ نهاية الطفلة الصغيرة جاءت مأساوية، حيث دهسها أتوبيس «طائش»، أثناء خروجه من محطة وقود، حيث كان يسير بسرعة جنونية، وانحرف عن الطريق فجأة، فدهس الطفلة أثناء جلوسها بجوار والدتها، لتسقط جثة هامدة غارقة في دمائها أمام أعين والدتها.

أتوبيس يدهس طفلة صغيرة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «تطون»، بمصرع طفلة في عمر الزهور، بعدما دهسها أتوبيس طائش خلال جلوسها بجوار والدتها، التي كانت تبيع الخضروات أمام منزلها في الشارع.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط مباحث المركز، برئاسة المقدم محمد بكري صوفي، مفتش مباحث المركز، والرائد أسامة قرني، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع الطفلة «سامية أحمد محمود عبد العاطي»، سنتين ونصف، في حادث مأساوي أمام أعين والدتها، حيث دهسها أتوبيس، وسقطت جثة هامدة غارقة في دمائها.

نقل الجثة لمستشفى إطسا

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف، قامت بنقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى انتداب الطبيب الشرعي ومفتش الصحة لتشريح الجثة، وبيان ما بها من إصابات أدت إلى وفاتها.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته.