مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في انقلاب سيارة على صحراوي الفيوم

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 2 آخران، جميعهم من محافظة المنيا، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، مساء اليوم الخميس، وتحديداً قرب منطقة الفيوم الجديدة، حيث انفجر إطار السيارة فجأة، أثناء سيرها بسرعة جنونية على الطريق، واختلت عجلة القيادة في يد سائقها، وفقد السيطرة عليها، مما أدى إلى انقلابها، وتسبب الحادث في مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين، وتوقفت حركة المرور على الطريق، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد الفيوم الجديدة، بنطاق المركز، ووجود متوفين ومصابين.

الشرطة تنتقل لموقع الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة، رئيس المباحث، إلى مكان حادث انقلاب السيارة، وتبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين، جميعهم من محافظة المنيا، وكانوا في طريقهم إلى محافظة القاهرة.

أسماء المتوفين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع كل من «حسن عبد الحكيم عمر»، 40 سنة، و«شعبان محمد عبد الحكيم»، 50 سنة، و«محمد عمر عبد الحكيم»، 57 سنة، وجرى نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف الجهات المختصة.

أسماء المصابين في الحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من «محمد أحمد عبد المعز سيد»، 62 سنة، بكدمات وجروح بسيطة بالجسم، و«ناصر أحمد محمد علي»، 51 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.