اليوم.. جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين في الوادي الجديد

تُجرى، اليوم الجمعة، جولة الإعادة بـ انتخابات نقابة المهندسين في محافظة الوادي الجديد، على مقعد نقيب المهندسين، بين ياسر عمر، ومجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة، وذلك لعدم حصول أي منهما على نسبة 50% + 1، إذ حصل الأول على 188 صوتا بينما الثاني حصل على 306 أصوات.

وفتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين من الساعة العاشرة صباحا، وتستمر حتى السابعة مساءً، لتبدأ بعدها عملية الفرز.

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لجنتان انتخابيتان

أعلن أحمد عبد الرحيم رئيس لجنة الانتخابات في نقابة المهندسين بالوادي الجديد، استعداد النقابة لإجراء جولة جديدة من الانتخابات واستقبال المهندسين الناخبين، مشيرا إلى أن النقابة خصصت لجنتين في مقرها بمركزي الداخلة والخارجة، وهو نفس عدد اللجان في الجولة الأولى، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وقال «عبد الرحيم»، في تصريح له، إنه تم وضع علامات إرشادية تستهدف: منع التزاحم، تسهيل عملية دخول الناخبين، الحفاظ على التباعد الاجتماعي، الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، مع التشديد على عدم دخول اللجان دون ارتداء الماسك الطبي، من أجل الحفاظ على سلامة المهندسين.

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1396 مهندسا لهم حق التصويت

وفقا لكشوف الانتخابات، فإن عدد الناخبين يبلغ 1396 عضوا، وتم توفير كافة سبل الراحة بمقر لجنتي الانتخابات لضمان سيرها دون عوائق.