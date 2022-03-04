الثوب السيناوي.. تطريز التاريخ في أزياء بنات القبائل (صور)

لم تنجح الحداثة في محو صفحة من التاريخ السيناوي، تلك التي تتوارثها بنات القبائل عن الجدات، جيلاً بعد جيل، نسوة يظهرن في لباس منقوش وآخر مطرز، يمكن لكل خيط ورسمة أن تحكي الكثير عن العادات والتقاليد السيناوية.

الثوب والبرقع السيناوي، يمثل هذا الجانب من الأصالة لدى القبائل، ويظهر فروقًا بين قبيلة وأخرى من حيث الرسومات والألوان، التي تميز بنات قبيلة عن أخرى، لاسيما في المناسبات العامة.

طريقة التصنيع والتطريز

حنان مقيبل، رئيس مجلس إدارة جمعية المشروعات الصغيرة في بئر العبد تتحدث مع «الوطن»، عن الثوب البدوى الذي يجرى تصنيعه فى شمال سيناء بمناطق بئر العبد ورمانة والشيخ زويد ورفح، وبعض المناطق الأخرى.

لكل قبيلة شكل مختلف

تقول مقيبل إن شكل الثوب يختلف من قبيلة إلى أخرى، ويتم تصنيع القطع، سواء القبة والأكمام والحجر والدايالة والجوانب بشكل منفصل، من ثمّ يجرى تجميع أجزاء الثوب من السيدات بعد انتهاء التطريز.

وتضيف أن الأجزاء يجرى توزيعها على أكثر من سيدة لتصنيعها ثم تجميعها، ويخضع وقت الانتهاء إلى سرعة السيدة فى التطريز ومدى تفرغها.

أزياء سيناوية في القاهرة

وأوضحت رئيس مجلس إدارة المشروعات الصغيرة فى بئر العبد، أن ضعف الإقبال شجّع على فتح أماكن للبيع بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمعارض الكبرى في القاهرة، مثل معرض «تراثنا وديارنا» و«الأوبن داى» الدائمة بالفنادق.

البرقع السيناوى القديم من الذهب الخالص

بدورها تقول السيدة «أم محمد»، إحدى السيدات البدويات، إن البرقع القديم كان من الذهب الخالص والفضة والعملات القديمة من العصر العثماني والمملوكي، وأصبح تصنيعة الآن من الإكسسوارات التى يتم شراؤها من الأزهر والحسين والعتبة.

سعر الثوب والبرقع البدوى السيناوي

وحددت جمعية المشروعات الصغيرة سعر البيع حسب التكاليف الخاصة، ليتراوح سعر الثوب بين 1500جنيه إلى 3000 جنيه، أما سعر البرقع القديم يبدأ من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه، فيما يقدر سعر البرقع الحديث بـ50 جنيهًا.

يذكر أن بيع الأثواب القديمة والتى مازالت تحتفظ بلونها وجمالها منذ أكثر من 50 عامًا حتى الآن، باسم التراث السيناوى الأصيل.