«شاكر» لـ«كمال»: مينفعش تهزر معايا.. ومؤدي المهرجانات: أنا جاي من حارة

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنّ مجلس النقابة يترقب عودة المطرب عمر كمال من الخارج، للتحقيق معه فيما نسب إليه من توجيه إساءات لشخصه خلال ظهوره في بث مباشر بإحدى منصات التواصل الاجتماعي مع متابعيه، وتحدثه عن النقيب بشكل غير لائق.

وتجاهل «كمال»، تصريحات نقيب الموسيقيين بشأن التحقيق معه، من خلال نشره مجموعة صور بأماكن حفلاته الغنائية التي من المقرر إحياءها لأول مرة في عدد من دول العالم خلال شهر مارس الجاري، منها البحرين، وفرنسا، والسويد، وجزيرة مالطة، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

عمر كمال يروج لحفلاته الغنائية

كما نشر صورته بصحبة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهما يجلسان أمام منزل بأحد الشوارع ويتناولان الطعام، معلقًا عليها بقوله: «طالعين من حارة شعبية ونتشرف بده».

نقابة الموسيقيين تترقب عودته للتحقيق معه

ويتواجد كمال وشاكوش في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر فبراير الماضي، لمشاركتهما في إحياء مجموعة من الحفلات الغنائية بعدد من الولايات الأمريكية المختلفة، بخلاف مشاركتهم عدد من النجوم أبرزهم راغب علامة، وإليسا، ونوال الزغبي.

ونشبت أزمة بين نقابة الموسيقيين وعمر كمال مؤخرًا، بعد ظهور الأخير في بث مباشر خلال زيارته لأمريكا، وحذره أحد متابعيه من هاني شاكر والإجراءات التي سيتخذها ضده، ليرد عليه كمال بتأكيده أنه لا يوجد أحد يجرؤ على الاقتراب منه.

واعتبرت النقابة أن ما قيل يُعد إهانة في حق النقيب الأمر الذي يستوجب إيقافه عن الغناء والتحقيق معه فور عودته إلى القاهرة، وذلك حسب تصريحات هاني شاكر لـ«الوطن» وقوله: «أنا اسمي ما يتحطش في جملة هزار من عمر كمال مع أصحابه على السوشيال ميديا، واللي حصل إساءة كبيرة منه، مينفعش يهزر معانا».