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ضبط طبيب جراح اتهمته فتاة بالتحرش بها في عيادته بالجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
04:21 م | الخميس 03 مارس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

تمكنت أجهزة الأمن بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، من القبض على طبيب جراحة، 50 عاما، وصاحب عيادة كائنة في 59 شارع عبد المنعم رياض بالجيزة، لقيامه بالتحرش بفتاة عمرها 22 عاما، وملامسة أماكن حساسة بجسدها أثناء تواجدها بالعيادة لعرض قروض شخصية.

فتاة تتهم طبيبا جراحا بالتحرش بها

وتلقى قسم شرطة المنيرة بالجيزة بلاغاً من فتاة، 22 عاما، تعمل موظفة بأحد البنوك، يفيد تضررها من طبيب جراحة لقيامه بالاعتداء عليها، من خلال ملامسة أماكن حساسة داخل العيادة الخاصة به بالجيزة، وذلك أثناء عرض مشروع القروض الشخصية الخاصة بالبنك.

الطبيب ينكر التحرش بالفتاة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت فرقة من المباحث بقيادة المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم المنيرة من ضبط المذكور، وبمواجهته بما سلف ذكره أنكر قيامه بأي من ذلك، وادعى أن الفتاه تدعي عليه مثل هذه الأفعال لرغبتها في تشويه صورته.

ووُضع الطبيب تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت فرق البحث بسرعة استكمال التحريات اللازمة حيال الواقعة لكشف ملابساتها والتأكد من صحتها.

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بقلم جيهان عبد العزيز