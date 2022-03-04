ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيد عليه في 21 حكما قضائيا

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط «سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية»، مطلوب التنفيذ عليه في 21 حكما قضائيا، بإجمالي مدد حبس بلغت 28 سنة وغرامات مالية مُستحقه بلغت 6 ملايين جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.