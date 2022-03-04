رئيس التحرير

محمود مسلم

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيد عليه في 21 حكما قضائيا

كتب:

الوطن
12:19 م | الجمعة 04 مارس 2022
ارشيفية

ارشيفية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية؛ وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط «سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية»، مطلوب التنفيذ عليه في 21 حكما قضائيا، بإجمالي مدد حبس بلغت 28 سنة وغرامات مالية مُستحقه بلغت 6 ملايين جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط طبيب جراح اتهمته فتاة بالتحرش بها في عيادته بالجيزة

ضبط شبكتين لفك شفرات القنوات الفضائية وتوزيع خدمات الإنترنت في الغربية

ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الأدوية البيطرية بالجيزة

ضبط 5 مصانع غير مرخصة و20 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالقليوبية

ضبط 179 قطعة سلاح ناري و256 قضية مخدرات وتنفيذ 89493 حكما قضائيا

ضبط 3 أشخاص هددوا مواطنا عبر واتس آب بمدينة نصر: يا تدفع يا مش هنسيبك
بقلم الوطن