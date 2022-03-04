رجل يطالب طليقته بتعويض مليون جنيه: «حرقت عربيتي لما حبيت أتجوز تاني»

«بعد ما خلعتني بحكم من المحكمة، ولعت في عربيتي عشان هتجوز تاني»، بهذه الكلمات رد شاب ثلاثيني على سؤال قاضي محكمة الأسرة، عن سبب إقامته دعوى تعويض ضد طليقته بقيمة مليون جنيه، موضحًا أن زوجته خلعته بحكم من القضاء وبعد أشهر طلبت العودة لعصمته مرة أخرى، لكنه رفض وبعد فترة كان يستعد للزواج مرة أخرى وبعد أن علمت، فوجئ بحرق سيارته، ثم اكتشف أنها هي من دبرت ذلك.

طلاق بعد زواج 6 سنوات

قال الشاب في دعواه أمام محكمة الأسرة، إنه تزوج من هذه السيدة قبل 6 سنوات، بعد قصة حب نشأت بينهما خلال دراستهما الجامعية، وبعد التخرج تقدم لخطبتها، وسارت الأمور بكل خير وتمت الزيجة، وبعد الزواج كانت تواجههما بعض المشكلات الروتينية وكانا قادران على حلها سويًا، وخلال هذه الفترة رزقا بطفلين «ولد، وبنت»، وكانا يعيشان في سعادة، حتى بدأت المشكلات تكبر بينهما، وكانا لا يستطيعان تحمل المعيشة سويًا.

الزوج رفض الانفصال لكنها خلعته

وخلال حديثه مع قاضي محكمة الأسرة أضاف المدعي، أنه قرر الانفصال عن زوجته، لكنه تراجع عن ذلك من أجل أطفالهما، لكن زوجته لم تهتم، وذهبت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع وحصلت على حكم قضائي بطلاقها، وحينها حصلت على حقوقها الشرعية كاملة، لكنه فوجئ بعد فترة تحاول إقناعه بالعودة لها وردها لعصمته، وعندما رفض زاد جنونها وبدأت بملاحقته بالأذى، ومنعته من رؤية أطفاله عدة مرات، وبدأت بملاحقته بدعاوى كيدية.

حرقت سيارته بعدما عرفت أنه سيتزوج

وتابع الشاب في دعواه أمام قاضي محكمة الأسرة: «بعد ما رفضت أرجع لها اتجننت وبدأت تضايقني في الشغل، وتكلم الولاد عليا بطريقة سيئة، وبعد فترة عرفت إني في علاقة جديدة وإني هتجوز تاني، فبدأت ترفع عليا قضايا كيدية، وإني برفض أشوف ولادي، وساومتني عشان نرجع تاني، ولما رفضت للمرة الـ3، حرقت عربيتي الجديدة بسبب إني هتجوز تاني».

دعوى تعويض بمليون جنيه

وأنهي المدعي أمام قاضي محكمة الأسرة، أنه عرف من تفريغ الكاميرات أن زوجته السابقة هي التي دبرت لحرق سيارته، وقدم المستندات التي تثبت صحة كلامه، وأقام ضدها بلاغًا رسميًا بقسم الشرطة، وبعدها توجه لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأقام ضدها دعوى تعويض بمليون جنيه تحمل رقم 362 لسنة 2021، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.