القصة الكاملة لمقتل شاب في منزله بالمنوفية.. «ابتز حماته وشقيقها قتله»

أسدلت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية الستار على واقعة مقتل شاب ذبحًا داخل منزله في مدينة سرس الليان، بعد أن جرى إلقاء القبض على المتهم، الذي تبين أنه شقيق حماة المجني عليه، واعترف أمام جهات التحقيق بمكان إلقاء السلاح المتسخدم في الواقعه «سكين» وهاتف محمول سرقه من منزل المجني عليه بعد ارتكاب الواقعة.

قصة مقتل شاب داخل منزله بالمنوفية

تعود تفاصيل الواقعة إلى شقيق المجني عليه «ر.م»، الذي عثر على جثته مقتولا داخل شقته بمدينة سرس الليان ذبحا وطعنا في الجسم، وكان هناك تكسير في محتويات المجني عليه بحسب شقيقه، وعلى الفور جرى إبلاغ قسم شرطة سرس الليان، وانتقلت قوة من ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على الجثة ونقلها إلى مستشفي سرس الليان، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في القضية.

التحقيقات تكشف مفاجأة

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، في إلقاء القبض على المتهم، بعد إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتبين أن المجني عليه قام بابتزاز حماته بعد تصويرها عارية، وعندها قام شقيق حماته بالذهاب إليه في منزله وقتله باستخدام سكين.

كان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا بالواقعة، وعلى الفور كلف بتشكيل فريق بحث جنائي للقبض على المتهم وكشف غموض الواقعة، تحت إشراف العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، وتمكنوا من إلقاء القبض علي المتهم «م.ي»، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

وبمواجهة المتهم بما نسب إليه من اتهامات، أقر بارتكاب الواقعة، وأبلغ عن مكان إلقاء السلاح المستخدم في الجريمة والهاتف المحمول الذي سرقه من شقة المجني عليه، واعترف تفصيليًا بالواقعة، ومن جانبها أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.