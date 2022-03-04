خبير عالمي يجري 25 عملية جراحية مجانية بمستشفي قويسنا

أجرى الخبير العالمي بالمناظير الرحمية الدكتور أسامة شوقي، 25 عملية دقيقة بين مناظير رحمية وتشوهات وعيوب خلقية في الرحم، شملت مواطنين من أنحاء الجمهورية.

وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر صحة المرأة الذي نظمته مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

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وأشارت مديرية الصحة بالمنوفية، إلى إجراء الخبير العالمي بالمناظير الرحمية الدكتور أسامة شوقي، 25 عملية دقيقة، بين عمليات مناظير رحمية وتشوهات وعيوب خلقية في الرحم، وذلك تحت شعار «مصر تستطيع» بسواعد أبنائها المخلصين والمتميزين الذي أثبتوا جدارتهم بالخارج وحققوا نجاحات منقطعة النظير إلا أنهم لم يبخلوا بعلمهم أو تميزهم على أبناء وطنهم.

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حضر العمليات الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات، والدكتور هيثم سلامة مدير مستشفى قويسنا المركزي، وكوكبة من الأطباء وأفراد الطاقم الطبي بمستشفى قويسنا المركزي.