طقس معتدل بشمال سيناء وإعادة التيار الكهربائي بعد يومين من الانقطاع

تشهد قرى ومدن شمال سيناء، اليوم السبت، طقسا معتدلا خلال ساعات النهار، وسطوعا لأشعة الشمس، واختفاء للغيوم، وذلك بعد يومين من التقلبات الجوية، والتي كان أبرز مظاهرها شدة حركة الرياح التي تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الشيخ زويد والقرى العائدة لمدة 20 ساعة مرتين.

إصلاح أعطال الكهرباء

وذكر بيان لمجلس مدينة العريش، أن انقطاع التيار الكهربائى في بعض المناطق بشوارع العريش يرجع إلى عطل في بعض الكابلات الموصلة، وأن قسم الصيانة بشركة الكهرباء، بالتعاون مع مجلس المدينة، قام بإصلاح الأعطال وإعادة التيار مرة أخرى.

كما تم أيضا إصلاح أحد أعمدة الكهرباء والتي سقطت بجوار مدرسة الشهيد أحمد حمدي الابتدائية بشارع أسيوط بوسط المدينة.

إزالة آثار الطقس السيئ

وقال العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، إنه أصدر تعليمات لعمال النظافة بسرعة رفع القمامة والقاذورات والرمال التي سببتها الرياح، وإعادة الشوارع لسابق أوضاعها.

وأضاف رئيس المجلس، بأن سيارات المجلس بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي تعمل من أجل رفع الرمال وأكوام القمامة من شوارع المدينة، محذرا أصحاب المحال التجارية من رمي الأوراق فى الأماكن غير المخصصة بشوارع المدينة الرئيسية.

إعادة فتح الطرق المغلقة

ومن جهة أخرى، يقوم مجلس مدينة الشيخ زويد بإزالة الرمال من الشوارع المغلقة بأحياء العائدة جنوب وغرب مدينة الشيخ زويد، والعمل على رفع معاناة المواطنين من سكان القرى.