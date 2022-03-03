إغلاق ميناء العريش لسوء الأحوال الجوية وعودة الكهرباء للشيخ زويد

أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم الخميس، إغلاق ميناء العريش البحري حتى إشعار آخر، بسبب موجة التقلبات الجوية، المصحوبة برياح شديدة، وارتفاع مستوى سطح البحر.

وأكدت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان لها قبل قليل، أنه سوف يتم العمل على فتح ميناء العريش أمام حركة الملاحة البحرية فور استقرار الأوضاع المناخية.

نشاط للرياح وعدم استقرار الطقس سبب إغلاق الميناء

جاء قرار إغلاق ميناء العريش بعد أقل من أسبوع على فتح الميناء، الذي تم إغلاقه منذ عدة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية، وأدت الرياح الشديدة التي تشهدها محافظة شمال سيناء في الوقت الراهن، إضافة إلى حالة عدم استقرار الطقس، في إعادة إغلاق الميناء مجدداً.

مجلس مدينة العريش يتابع تطورات الأحوال الجوية

وضربت رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة العديد من المناطق في مختلف مدن وقرى شمال سيناء، وذلك منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ومازالت مستمرة حتى الآن.

وأكد مجلس مدينة العريش، في بيان مساء اليوم، أنه تتم متابعة الأحوال المناخية لحظة بلحظة، بالتنسيق مع المديريات ورؤساء الأحياء بالمدن والمراكز المختلفة، سواء فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد ومناطق وسط سيناء.

ونقل البيان عن العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، أن مجلس المدينة استعد لجميع التصورات القادمة، وتم تجهيز معدات المجلس بشتى المناطق، تحسبا لأي تطورات محتملة.

عودة التيار الكهربائي لمدينة الشيخ زويد

من جهة أخرى، عاد التيار الكهربائي إلى مدينة الشيخ زويد عصر اليوم، بعد إصلاح الأعطال التي حدثت مساء أمس، وتسببت في قطع التيار الكهربائي عن المدينة وما حولها، لما يقرب من 15 ساعة متواصلة.

وقال خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء في الشيخ زويد، إنه تمت إعادة التيار الكهربائي، بعد إصلاح الأعطال في شبكة الأسلاك الرئيسية القادمة للمدينة.